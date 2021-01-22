Источник материала: Хартия'97

Сенат США утвердил нового главу Пентагона 22.01.2021, 19:14

фото: wikipedia.org

Главой Пентагона впервые стал афроамериканец.

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны, сообщает Reuters .

Накануне такое же решение приняла палата представителей.

Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим военное ведомство страны.

Остин руководил Центральным командованием США, он ушел в отставку в 2016 году.

Байден и Остин познакомились во время свертывания военного присутствия в Ираке во времена администрации Обамы, когда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующим войсками США в Ираке.

На этом посту Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил, начавшемся в 2007 году, и отвечал за вывод войск США в 2011 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .