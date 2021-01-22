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Сенат США утвердил нового главу Пентагона

22.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сенат США утвердил нового главу Пентагона

  • 22.01.2021, 19:14
Сенат США утвердил нового главу Пентагона
фото: wikipedia.org

Главой Пентагона впервые стал афроамериканец.

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны, сообщает Reuters.

Накануне такое же решение приняла палата представителей.

Остин стал первым афроамериканцем, возглавившим военное ведомство страны.

Остин руководил Центральным командованием США, он ушел в отставку в 2016 году.

Байден и Остин познакомились во время свертывания военного присутствия в Ираке во времена администрации Обамы, когда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующим войсками США в Ираке.

На этом посту Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил, начавшемся в 2007 году, и отвечал за вывод войск США в 2011 году.

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Главой Пентагона впервые стал афроамериканец.
 
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