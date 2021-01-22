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Белорусы провели акцию у посольства РФ в Киеве в поддержку Алексея Кудина
Источник материала: Хартия'97
Белорусы провели акцию у посольства РФ в Киеве в поддержку Алексея Кудина
Белорусы просят не экстрадировать в Беларусь именитого бойца.
Белорусы собрались сегодня у посольства РФ в Киеве, чтобы поддержать задержанного в Москве спортсмена Алексея Кудина.
Фото опубликовал телеграм-канал
Напомним, белорусский фонд спортивной солидарности
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Белорусы просят не экстрадировать в Беларусь именитого бойца.
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