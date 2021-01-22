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Белорусы провели акцию у посольства РФ в Киеве в поддержку Алексея Кудина

22.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы провели акцию у посольства РФ в Киеве в поддержку Алексея Кудина

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  • 22.01.2021, 19:12
Белорусы провели акцию у посольства РФ в Киеве в поддержку Алексея Кудина

Белорусы просят не экстрадировать в Беларусь именитого бойца.

Белорусы собрались сегодня у посольства РФ в Киеве, чтобы поддержать задержанного в Москве спортсмена Алексея Кудина.

Фото опубликовал телеграм-канал Stop Luka.

Напомним, белорусский фонд спортивной солидарности начал сбор подписей спортсменов Беларуси и России о приостановке экстрадиции белорусского бойца Алексея Кудина.








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Белорусы просят не экстрадировать в Беларусь именитого бойца.
 
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