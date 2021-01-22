|
В Аргентине нашли останки гигантского титанозавра
Источник материала: Хартия'97
В Аргентине нашли останки гигантского титанозавра
Крупнейшее существо на Земле жило примерно 98 миллионов лет назад.
В аргентинской части Патагонии ученые обнаружили останки титанозавра, крупнейшего из динозавров-завроподов. Об этом пишет
Сообщается, что приблизительный возраст останков титанозавра составляет 98 миллионов лет и они хорошо сохранились.
Кости этого гигантского существа на 10-20% больше, чем у известного на данное время крупного представителя Patagotitan mayorum.
Ученые считают, что титанозавр весил около 70 тонн, имел длину около 40 метров, а высота его достигала уровня семиэтажного здания.
Ученые считают, что этот вид динозавров был распространен на некогда существовавшем суперконтиненте Гондвана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейшее существо на Земле жило примерно 98 миллионов лет назад.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)