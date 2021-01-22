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В Аргентине нашли останки гигантского титанозавра

22.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Аргентине нашли останки гигантского титанозавра

  • 22.01.2021, 18:54
В Аргентине нашли останки гигантского титанозавра
Фото: CTyS-UNLaM

Крупнейшее существо на Земле жило примерно 98 миллионов лет назад.

В аргентинской части Патагонии ученые обнаружили останки титанозавра, крупнейшего из динозавров-завроподов. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на Infobae.

Сообщается, что приблизительный возраст останков титанозавра составляет 98 миллионов лет и они хорошо сохранились.

Кости этого гигантского существа на 10-20% больше, чем у известного на данное время крупного представителя Patagotitan mayorum.

Ученые считают, что титанозавр весил около 70 тонн, имел длину около 40 метров, а высота его достигала уровня семиэтажного здания.

Ученые считают, что этот вид динозавров был распространен на некогда существовавшем суперконтиненте Гондвана.


Фото: CTyS-UNLaM

Фото: CTyS-UNLaM

Фото: CTyS-UNLaM

Фото: CTyS-UNLaM

Фото: Cretaceus Research

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Крупнейшее существо на Земле жило примерно 98 миллионов лет назад.
 
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