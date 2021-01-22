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Наталья Херше объявила голодовку и добилась выполнения своих требований

22.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Наталья Херше объявила голодовку и добилась выполнения своих требований

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  • 22.01.2021, 18:42
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Наталья Херше объявила голодовку и добилась выполнения своих требований

Гражданка Швейцарии осуждена на 2,5 года колонии за сорванную с карателя балаклаву.

В белорусской тюрьме объявляла голодовку гражданка Швейцарии Наталья Херше. В декабре 2020-го она была осуждена на 2,5 года колонии общего режима за сорванную с омоновца балаклаву. Как сообщает Радио Свобода, Херше объявила голодовку 18 января, так как с прошлого года ей перестали приходить письма. На следующий день она написала официальное заявление об отказе от еды. Вскоре гражданку Швейцарии перевели в камеру с лучшими условиями, за три дня ей передали 38 писем. После этого голодовку она прекратила.

Наталья Херше — одна из почти двух сотен белорусских политзаключенных. За решеткой уже 39 дней голодает другой политзаключенный — блогер Игорь Лосик.

Херше — белоруска по рождению, но 12 последних лет жила в Швейцарии. После президентских выборов она вернулась в Беларусь, участвовала в уличных акциях протеста. 19 сентября 2020-го ее задержали.

В конце прошлого года, после приговора Херше Швейцария ввела санкции против Лукашенко и потребовала освободить ее гражданку.

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Гражданка Швейцарии осуждена на 2,5 года колонии за сорванную с карателя балаклаву.
 
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