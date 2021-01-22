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Наталья Херше объявила голодовку и добилась выполнения своих требований
Источник материала: Хартия'97
Наталья Херше объявила голодовку и добилась выполнения своих требований
Гражданка Швейцарии осуждена на 2,5 года колонии за сорванную с карателя балаклаву.
В белорусской тюрьме объявляла голодовку гражданка Швейцарии Наталья Херше. В декабре 2020-го она была осуждена на 2,5 года колонии общего режима за сорванную с омоновца балаклаву. Как сообщает
Наталья Херше — одна из почти двух сотен белорусских политзаключенных. За решеткой уже 39 дней голодает другой политзаключенный — блогер Игорь Лосик.
Херше — белоруска по рождению, но 12 последних лет жила в Швейцарии. После президентских выборов она вернулась в Беларусь, участвовала в уличных акциях протеста. 19 сентября 2020-го ее задержали.
В конце прошлого года, после приговора Херше Швейцария ввела санкции против Лукашенко и потребовала освободить ее гражданку.
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Гражданка Швейцарии осуждена на 2,5 года колонии за сорванную с карателя балаклаву.
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