Источник материала: Хартия'97

Наталья Херше объявила голодовку и добилась выполнения своих требований 3 22.01.2021, 18:42

1,722

Гражданка Швейцарии осуждена на 2,5 года колонии за сорванную с карателя балаклаву.

В белорусской тюрьме объявляла голодовку гражданка Швейцарии Наталья Херше. В декабре 2020-го она была осуждена на 2,5 года колонии общего режима за сорванную с омоновца балаклаву. Как сообщает Радио Свобода , Херше объявила голодовку 18 января, так как с прошлого года ей перестали приходить письма. На следующий день она написала официальное заявление об отказе от еды. Вскоре гражданку Швейцарии перевели в камеру с лучшими условиями, за три дня ей передали 38 писем. После этого голодовку она прекратила.

Наталья Херше — одна из почти двух сотен белорусских политзаключенных. За решеткой уже 39 дней голодает другой политзаключенный — блогер Игорь Лосик.

Херше — белоруска по рождению, но 12 последних лет жила в Швейцарии. После президентских выборов она вернулась в Беларусь, участвовала в уличных акциях протеста. 19 сентября 2020-го ее задержали.

В конце прошлого года, после приговора Херше Швейцария ввела санкции против Лукашенко и потребовала освободить ее гражданку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .