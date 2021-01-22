Дела журналистки Борисевич и врача БСМП, обнаруживших трезвость Бондаренко, направлены в суд

Источник материала: Onliner

Генеральная прокуратура сообщила о завершении расследования и направлении в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении. Речь идет о журналисте Tut.by Катерине Борисевич и анестезиологе БСМП Артеме Сорокине.

Релиз Генпрокуратуры: «Согласно материалам дела, Борисевич в период с 12 по 13 ноября 2020 года в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко.

При этом Борисевич, получив изначально отказ от других медработников сообщить интересующие ее сведения, сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст. 46 Закона Республики Беларусь „О здравоохранении“ составляла врачебную тайну, а она не являлась лицом, имеющим право на ее получение и распространение.

Поддавшись уговорам, Сорокин умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера.

Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком „Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли»“ был размещен 13 ноября 2020 года от ее имени на интернет-портале tut.by.

Распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия — привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям.

Действия Борисевич квалифицированы по ч. 5 ст. 16 („Соучастие в преступлении“) и ч. 3 ст. 178 („Разглашение врачебной тайны“) УК Республики Беларусь, Сорокина — по ч. 3 ст. 178 УК Республики Беларусь.

В отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения».

Ч. 3 ст. 178 УК Республики Беларусь: деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Комментарий защиты:

«Сторона защиты полагает, что в действиях Катерины Борисевич отсутствует состав преступления. Содержащаяся же в комментарии Генеральной прокуратуры по поводу направления дела в суд информация не подтверждена материалами дела. Также сторона защиты надеется, что дело будет рассмотрено в открытом судебном заседании, где все это станет очевидным широкой общественности.

Мы настаиваем, что журналист не может нести уголовную ответственность за профессиональное выполнение своего долга. И возмущены позицией Генеральной прокуратуры в отношении так и не возбужденного уголовного дела по факту насильственной смерти Романа Бондаренко».