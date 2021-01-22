Тихановская на заседании Совбеза ООН: «С сентября ситуация в Беларуси лишь ухудшилась»

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В центре внимания были белорусские независимые СМИ.





22 января Светлана Тихановская выступила на онлайн-заседании членов Совета безопасности ООН по формуле Аррии. Его темой стала свобода СМИ в Беларуси, встреча инициирована членами Совета безопасности из Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США, сообщает пресс-служба Тихановской.

Это второе заседание Совбеза ООН с участием экс-кандидата в президенты. Первое было 4 сентября 2020-го, тогда она призвала ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Беларуси и принять меры для остановки насилия.

— С сентября ситуация в Беларуси не улучшилась. Лишь ухудшилась. Протест против сфальсифицированных выборов в Беларуси носил исключительно мирный характер. Однако режим ответил на них насилием. Независимые СМИ помогли пролить свет на то, что происходит: незаконные задержания, пытки и убийства мирных протестующих. Это сделало СМИ мишенью машины репрессий Лукашенко, — заявила на заседании Светлана Тихановская.

Она озвучила данные Белорусской ассоциации журналистов: в 2020-м независимых журналистов задерживали более 470 раз, 97 журналистов подвергались административным арестам, 50 сайтов СМИ были заблокированы, а 15 журналистам в настоящее время предъявлены надуманные обвинения.

Тихановская напомнила фамилии некоторых из белорусских журналистов, попавших под репрессии: Дарью Чульцову, Екатерину Андрееву и Екатерину Борисевич.

— Вся вина журналисток в том, что они делают свою работу и говорят правду, — подчеркнула Тихановская.





Она рассказала о деле «Пресс-клуба», об аресте журналиста Андрея Александрова и его девушка Ирина Злобина: «Их вина в том, что они осуществляли свою работу по поддержке СМИ и жертв политических репрессий».

А также о Игоре Лосике, который держит голодовку с 15 декабря прошлого года. И о своем муже, блогере Сергее Тихановском, которого она с детьми не видела почти 8 месяцев.

По словам политика, давление на прессу, это лишь часть более широкой картины репрессий в Беларуси: десятки тысяч прошедших через аресты, уголовные дела, сотни случаев пыток и убитые.

Тихановская призвала ООН «открыто говорить о необходимости прекращения насилия и беззакония в Беларуси, включая цензуру СМИ, блокировку веб-сайтов, отключение интернета и отмену аккредитации журналистов».

В конце выступления Тихановская озвучила следующие призывы:

— Я призываю ООН созвать заседание Совета Безопасности и включить Беларусь в повестку дня, поскольку страна приближается к шестимесячному политическому кризису. Миру необходимо обратить внимание на этот кризис, который может перерасти во что-то худшее.

Я призываю ООН поддержать рекомендации доклада Московского механизма ОБСЕ. Это откроет путь к созданию условий для политического диалога, который поможет провести свободные и справедливые выборы.

Наш мирный протест — это не только борьба за свободу и достоинство в Беларуси, но и серьезное испытание для международных демократий.





Также на заседании выступил Павел Латушко. Темой его выступления стала «важность работы независимых СМИ». Руководитель НАУ поддержал предложение о включении Беларуси в официальную повестку дня Совбеза ООН.