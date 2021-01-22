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Олексин переписал бизнес на сыновей под угрозой санкций

22.01.2021 19:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Алексей Олексин на фоне возможных санкций со стороны ЕС передал доли в компаниях «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» своим детям - Дмитрию и Виталию.

Информация размещена на сайте подконтрольного Олексину «МТБанка».

Еще до недавнего времени Алексей Олексин владел 60% компании «Энерго-Оил», а его супруга - 40%. Сейчас компанией владеют Инна Олексина (20%), а также ее сыновья Виталий Олексин (40%) и Дмитрий Олексин (40%).

Аналогичным образом произведено перераспределение долей в «Белнефтегазе».

 
 
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Алексей Олексин на фоне возможных санкций со стороны ЕС передал доли в компаниях «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» своим детям - Дмитрию и Виталию.
 
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