Олексин переписал бизнес на сыновей под угрозой санкций

Источник материала: АФН

Алексей Олексин на фоне возможных санкций со стороны ЕС передал доли в компаниях «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» своим детям - Дмитрию и Виталию.

Информация размещена на сайте подконтрольного Олексину «МТБанка».

Еще до недавнего времени Алексей Олексин владел 60% компании «Энерго-Оил», а его супруга - 40%. Сейчас компанией владеют Инна Олексина (20%), а также ее сыновья Виталий Олексин (40%) и Дмитрий Олексин (40%).

Аналогичным образом произведено перераспределение долей в «Белнефтегазе».