Беларусь лишена права на проведение чемпионата мира 2021 года по современному пятиборью

Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос чемпионата мира по современному пятиборью, который должен был состояться в Минске в июне 2021 года.



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Как сообщает БелаПАН со ссылкой на официальный сайт UIPM, флагманские соревнования по пятиборью сезона 2021 года, которые станут финальным квалификационным мероприятием для перенесенных Олимпийских игр 2020 года в Токио, пройдут в те же даты (7-13 июня), а объявление о новом месте должно быть сделано в ближайшие дни.

Исполнительный совет UIPM поблагодарил за подготовку местный оргкомитет, возглавляемый Белорусской федерацией современного пятиборья, и выразил свою приверженность проведению чемпионата мира в Минске в будущем.

Поясняя причины переноса, президент Международного союза современного пятиборья Клаус Шорманн сказал, что исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира по современному пятиборью в Минске. Также было обращено внимание на санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года.

«На протяжении всего этого процесса мы поддерживали тесный контакт с Белорусской федерацией современного пятиборья, поэтому было важно, чтобы было принято такое решение, которое защитит и наше прочное партнерство, и развитие этого вида спорта в Беларуси в будущем. Исполнительный комитет рассмотрел ситуацию на этой неделе и, прежде всего, заявил о своей полной уверенности в том, что местный оргкомитет сможет провести чемпионат в прекрасном городе Минске в подходящее для этого время», — отметил Шорманн.

«После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира из Минска из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM. Была особая обеспокоенность в том, что команды из многих стран не захотят поехать в Беларусь в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить соревнования и процесс олимпийской квалификации, не добавляя давления к и без того сложным обстоятельствам, связанным с пандемией COVID-19», — пояснил президент Международного союза современного пятиборья.

Как сообщалось, 18 января совет Международной федерации хоккея лишил Беларусь права проводить чемпионат мира 2021 года в Минске в связи с «вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ», после «комплексной юридической оценки», говорилось в сообщении федерации.

Как подчеркнула ИИХФ, федерация провела «справедливую и беспристрастную» оценку ситуации с привлечением независимых экспертов и всех заинтересованных сторон, которые были опрошены на предмет возможности проведения ЧМ в условиях растущей политической нестабильности и COVID-19. Совет ИИХФ пришел к выводу, что на данный момент обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении ЧМ невозможно.