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Беларусь лишена права на проведение чемпионата мира 2021 года по современному пятиборью
Источник материала: Навiны
Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос чемпионата мира по современному пятиборью, который должен был состояться в Минске в июне 2021 года.
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Исполнительный совет UIPM поблагодарил за подготовку местный оргкомитет, возглавляемый Белорусской федерацией современного пятиборья, и выразил свою приверженность проведению чемпионата мира в Минске в будущем.
Поясняя причины переноса, президент Международного союза современного пятиборья Клаус Шорманн сказал, что исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира по современному пятиборью в Минске. Также было обращено внимание на санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года.
«На протяжении всего этого процесса мы поддерживали тесный контакт с Белорусской федерацией современного пятиборья, поэтому было важно, чтобы было принято такое решение, которое защитит и наше прочное партнерство, и развитие этого вида спорта в Беларуси в будущем. Исполнительный комитет рассмотрел ситуацию на этой неделе и, прежде всего, заявил о своей полной уверенности в том, что местный оргкомитет сможет провести чемпионат в прекрасном городе Минске в подходящее для этого время», — отметил Шорманн.
«После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира из Минска из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM. Была особая обеспокоенность в том, что команды из многих стран не захотят поехать в Беларусь в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить соревнования и процесс олимпийской квалификации, не добавляя давления к и без того сложным обстоятельствам, связанным с пандемией COVID-19», — пояснил президент Международного союза современного пятиборья.
Как сообщалось, 18 января совет Международной федерации хоккея лишил Беларусь права проводить чемпионат мира 2021 года в Минске в связи с «вопросами безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ», после «комплексной юридической оценки», говорилось в сообщении федерации.
Как подчеркнула ИИХФ, федерация провела «справедливую и беспристрастную» оценку ситуации с привлечением независимых экспертов и всех заинтересованных сторон, которые были опрошены на предмет возможности проведения ЧМ в условиях растущей политической нестабильности и COVID-19. Совет ИИХФ пришел к выводу, что на данный момент обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении ЧМ невозможно.
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Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос чемпионата мира по современному пятиборью, который должен был...
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