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В лесу под Борисовом обнаружено тело мужчины. Милиция ищет свидетелей

22.01.2021 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня днем в пригороде Борисова обнаружено тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

 На месте работает оперативная группа, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело. 

Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о произошедшем, сообщить об этом в УСК по Минской области по телефонам: 8017 226−17−97 и 8 029 698−97−39.
 
 
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Сегодня днем в пригороде Борисова обнаружено тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти.
 
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