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Мы это уже проходили. "Эхо Москвы" могут лишить лицензии за публикацию призывов к насилию

22.01.2021 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компетентные органы изучают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции, сообщил собеседник ТАСС

Компетентные органы изучают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции "Эхо Москвы", ряд публикаций которой могут быть расценены как призывы к незаконным действиям. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник во властных структурах.

"В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции "Эхо Москвы" за пропаганду насильственных действий", - сказал он.



Ранее Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности некоторые интернет-ресурсы в связи с распространением запрещенной законом информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях.
 
 
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Компетентные органы изучают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции, сообщил собеседник ТАСС
 
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