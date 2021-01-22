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Койдановские партизаны: Мы знаем, что вы сделали этим летом
Источник материала: Хартия'97
Койдановские партизаны: Мы знаем, что вы сделали этим летом
Жители Дзержинска напомнили фальсификаторам выборов об их преступлении.
Койдановские партизаны (Дзержинск) пришли к школе, чтобы напомнить бывшим членам избирательных комиссий
«Мы знаем, что вы сделали этим летом», - напомнили партизаны.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Жители Дзержинска напомнили фальсификаторам выборов об их преступлении.
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