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Партия Меркель избрала нового руководителя
Источник материала: Хартия'97
Партия Меркель избрала нового руководителя
Новый глава ХДС получил более 83,35% голосов.
Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, избрала нового руководителя. Партию возглавил Армин Лашет.
Об этом сообщило издание
По результатам голосования по почте, Лашет получил более 83,35% голосов.
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Новый глава ХДС получил более 83,35% голосов.
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