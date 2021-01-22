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Партия Меркель избрала нового руководителя

22.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Партия Меркель избрала нового руководителя

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  • 22.01.2021, 19:48
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Партия Меркель избрала нового руководителя
Ангела Меркель и Армин Лашет
фото: dpa

Новый глава ХДС получил более 83,35% голосов.

Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, избрала нового руководителя. Партию возглавил Армин Лашет.

Об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.

По результатам голосования по почте, Лашет получил более 83,35% голосов.

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Новый глава ХДС получил более 83,35% голосов.
 
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