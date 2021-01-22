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Кудин написал прошение о предоставлении в России политического убежища

22.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Кудин написал прошение о предоставлении в России политического убежища

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  • 22.01.2021, 19:39
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Кудин написал прошение о предоставлении в России политического убежища

Именитому бойцу грозит экстрадиция в Беларусь.

Задержанный в Москве белорусский боец Алексей Кудин, которому грозит экстрадиция, написал прошение о предоставлении в России политического убежища, передает tut.by.

Напомним, Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса – «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция – до пяти лет лишения свободы.

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