|
Кудин написал прошение о предоставлении в России политического убежища
Источник материала: Хартия'97
Кудин написал прошение о предоставлении в России политического убежища
Именитому бойцу грозит экстрадиция в Беларусь.
Задержанный в Москве белорусский боец Алексей Кудин, которому грозит экстрадиция, написал прошение о предоставлении в России политического убежища, передает
Напомним, Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.
Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса – «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция – до пяти лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Именитому бойцу грозит экстрадиция в Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)