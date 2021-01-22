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Белорусы уже не боятся, кто еще понял? Карпенков: "дружинникам" могут выдать летальное и нелетальное оружие

22.01.2021 21:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В журнале "Спецназ" опубликована беседа с заместителем министра внутренних дел Беларуси Николаем Карпенковым. И что удивительно — некоторые его высказывания повторяют слова мужчины с голосом Карпенкова со скандальной аудиозаписи.



Что теперь важного сказал замминистра? Для него протестующие — "экстремисты", "террористы","организованные преступные группировки". И действовать против них он собирается самыми разными методами, в том числе и с помощью так называемых "дружинников", пишет euroradio.fm
Карпенков говорит, что "дружины" формируются "из числа ветеранов спецподразделений, других силовых групп, владеющих приёмами рукопашного боя". С их помощью силовики собираются "зачистить" улицы городов от "отморозков... применяя к ним боевые приёмы".

"Есть команда: среди сформированных дружин провести нужные проверки и при необходимости выдать нашим наиболее предготовленным помощникам летальное и нелетальное оружие, — продолжает Николай Карпенков. — Чтобы скорее выстоять и навести порядок, спокойно продолжить постепенное развитие нашего государства".
 
 
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В журнале "Спецназ" опубликована беседа с заместителем министра внутренних дел Беларуси Николаем Карпенковым. И что удивительно — некоторые его высказывания...
 
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