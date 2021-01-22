Постпред Беларуси в ООН: слово предостережения соавторам мероприятия — никто из вас не является ярким маяком демократии

Участие белорусских представителей в неофициальном заседании высокого уровня в Совете безопасности ООН по обсуждению ситуации со свободой СМИ в Беларуси не является признанием легитимности этой встречи. Об этом заявил в своем выступлении постоянный представитель Беларуси при ООН в Нью-Йорке Валентин Рыбаков.



Валентин Рыбаков. Фото: twitter.com/UN_News.

Неформальная встреча прошла 22 января и была организована по инициативе Эстонии.

«Это заседание неуважительно относится к авторитету Совета безопасности Организации Объединенных Наций как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности, — сказал Рыбаков. — Такие встречи, даже неофициальные, не имеют ничего общего с повесткой дня Совета безопасности. Они представляют собой явное злоупотребление мандатом этого главного органа Организации Объединенных Наций».

Заседание Рыбаков назвал «еще одной отчаянной попыткой нескольких членов Совета безопасности набрать политические очки путем применения избирательного и предвзятого подхода».

«Это ясно видно даже по тому, как была организована эта встреча, — отметил он. — Некоторые докладчики и ораторы не являются профессионалами в области средств массовой информации. Некоторые вообще не имеют никакого отношения к журналистике. По логике спонсоров мероприятия, любой человек может быть представлен как медиапрофессионал, способный грамотно проработать данный вопрос».

По словам Рыбакова, белорусская делегация обратилась к организаторам с предложением предоставить слово на сегодняшнем мероприятии представителям СМИ, журналистам и общественным деятелям Беларуси. «Наше намерение состояло в том, чтобы способствовать открытой дискуссии, чтобы услышать различные мнения и точки зрения, выраженные профессионалами средств массовой информации, — сказал он. — К сожалению, и председателю Белорусского союза журналистов [Андрею Кривошееву], и уполномоченному по правам журналистов Беларуси [Александру Шпаковскому] было отказано в участии. Разве это свобода слова? Так ли должен выглядеть инклюзивный диалог? Это не что иное, как дискриминация и политизированное манипулирование. Что еще более абсурдно, так это то, что наше предложение о дополнительных ораторах было направлено до того, как была окончательно утверждена повестка дня совещания и составлен список докладчиков и ораторов».

«Слово предостережения соавторам мероприятия, — продолжил Рыбаков. — Никто из вас не является носителем демократических ценностей и принципов. Никто из вас не является ярким маяком демократии. У вас нет абсолютно никакого морального права проповедовать демократию или читать нам или кому-либо еще лекции о демократических ценностях. Кстати, европейским и эстонским налогоплательщикам, вероятно, было бы интересно получить некоторую информацию о том, кто оплатил поездку некоторых докладчиков в Таллинн».

Как заявил Рыбаков, «самое меньшее, что сейчас нужно Беларуси, — это иностранное вмешательство и чтение лекций, особенно со стороны тех, кто сам намного ниже стандартов свободы СМИ и свободы слова».

«Ни одна страна не должна быть непропорционально выделена, когда все мы сталкиваемся с многочисленными вызовами и угрозами, — сказал он. — Я надеюсь, что соавторы сегодняшнего мероприятия наберутся смелости созвать еще одну встречу для обсуждения ситуации в области прав человека, результатов выборов и свободы СМИ в других странах по обе стороны Атлантики. Беларусь не потерпит никакого внешнего вмешательства и давления. Мандатами главных органов Организации Объединенных Наций не следует злоупотреблять просто для удовлетворения узких политических интересов отдельных стран как единственной цели. Беларусь призывает все стороны соблюдать нормы международного права, в полной мере соблюдать цели и принципы Устава ООН. Мы готовы сотрудничать с каждым государством-членом на принципах взаимного уважения и диалога».

Всего на заседании выступили более 30 представителей различных стран. Большинство из них высказали обеспокоенность ухудшающейся ситуацией с правами человека в Беларуси и давлением на журналистов. Они призвали официальный Минск освободить всех произвольно задержанных, включая журналистов, блогеров и сотрудников СМИ, а также выполнять свои обязательства в сфере прав человека, включая право на свободу слова и свободу собраний.

В поддержку белорусских властей высказались представители России и Китая.