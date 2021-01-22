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Андрей Александров / Из архива Еврорадио

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение 18 января Александров был признан правозащитным сообществом политзаключёнными.

По какой статье, пока неизвестно.сообщить не может: дала подписку о неразглашении. Ранее в МВД заявляли, что Александров подозревается в финансировании протестной деятельности (оплачивал штрафы задержанных во время акций людей) и он проходит по делу об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 2 ст. 342 УК).и его девушкабыли задержаны 12 января. Через два дня в офисе информагентства БелаПАН, где он работал заместителем директора в 2014-2018 годах, прошёл обыск.18 января Александров и Злобина были признаны правозащитным сообществом политзаключёнными.