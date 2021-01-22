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Журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение

22.01.2021 21:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение
Андрей Александров / Из архива Еврорадио
Журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявили обвинение, передаёт БелаПАН со ссылкой на его адвоката Ольгу Карпушонок.

По какой статье, пока неизвестно. Ольга Карпушонок сообщить не может: дала подписку о неразглашении. Ранее в МВД заявляли, что Александров подозревается в финансировании протестной деятельности (оплачивал штрафы задержанных во время акций людей) и он проходит по делу об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 2 ст. 342 УК).

Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина были задержаны 12 января. Через два дня в офисе информагентства БелаПАН, где он работал заместителем директора в 2014-2018 годах, прошёл обыск.

18 января Александров и Злобина были признаны правозащитным сообществом политзаключёнными.
 
 
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18 января Александров был признан правозащитным сообществом политзаключёнными.
 
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