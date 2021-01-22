Источник материала: UDF

«Есть команда: среди сформированных дружин провести нужные проверки и при необходимости выдать нашим наиболее предготовленным помощникам летальное и нелетальное оружие, — продолжает Николай Карпенков. — Чтобы скорее выстоять и навести порядок, спокойно продолжить постепенное развитие нашего государства».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карпенков: «дружинникам» могут выдать летальное и нелетальное оружие Что теперь важного сказал замминистра?

Что теперь важного сказал замминистра? Для него протестующие — «экстремисты», «террористы», «организованные преступные группировки». И действовать против них он собирается самыми разными методами, в том числе и с помощью так называемых «дружинников», пишетговорит, что «дружины» формируются «из числа ветеранов спецподразделений, других силовых групп, владеющих приёмами рукопашного боя». С их помощью силовики собираются «зачистить» улицы городов от «отморозков... применяя к ним боевые приёмы».