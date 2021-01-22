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ТАСС

«В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции «Эхо Москвы» за пропаганду насильственных действий», - сказал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Эхо Москвы» могут лишить лицензии за публикацию призывов к насилию Ранее Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности некоторые интернет-ресурсы.

Ранее Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности некоторые интернет-ресурсы в связи с распространением запрещенной законом информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях.