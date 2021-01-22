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«Эхо Москвы» могут лишить лицензии за публикацию призывов к насилию

22.01.2021 21:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Эхо Москвы» могут лишить лицензии за публикацию призывов к насилию
Иллюстративное фото
Компетентные органы изучают вопрос о возможных мерах в отношении радиостанции «Эхо Москвы», ряд публикаций которой могут быть расценены как призывы к незаконным действиям. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник во властных структурах.

«В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции «Эхо Москвы» за пропаганду насильственных действий», - сказал он.


Ранее Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности некоторые интернет-ресурсы в связи с распространением запрещенной законом информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях.
 
 
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Ранее Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности некоторые интернет-ресурсы.
 
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