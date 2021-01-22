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«Эхо Москвы» могут лишить лицензии за публикацию призывов к насилию
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«В настоящее время рассматривается вопрос о применении мер вплоть до лишения лицензии в отношении радиостанции «Эхо Москвы» за пропаганду насильственных действий», - сказал он.
Ранее Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности некоторые интернет-ресурсы в связи с распространением запрещенной законом информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных мероприятиях.
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Ранее Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности некоторые интернет-ресурсы.
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