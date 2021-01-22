Московский суд арестовал белорусского бойца Алексея Кудина на два месяца

Источник материала: Tut.by

Домодедовский суд Москвы на два месяца арестовал белорусского бойца-тяжеловеса Алексея Кудина. Об этом сообщает журналист Александр Лютиков.



Фото: Настасья Уткина, rh.by

Он был задержан 21 января в Москве по запросу белорусских властей. Ожидается, что до 1 марта будет решен вопрос об экстрадиции Кудина в Беларусь.

Напомним, Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Алексея Кудина обвиняют по ст. 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь — до пяти лет лишения свободы.

На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.

После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.

21 января стало известно о задержании Кудина в Москве. По словам Лютикова, все время после отъезда из Молодечно белорусский боец находился в столице России.

Более 300 белорусских спортсменов написали письмо в поддержку Алексея Кудина.