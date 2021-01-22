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Московский суд арестовал белорусского бойца Алексея Кудина на два месяца
Источник материала: Tut.by
Домодедовский суд Москвы на два месяца арестовал белорусского бойца-тяжеловеса Алексея Кудина. Об этом
Он был задержан 21 января в Москве по запросу белорусских властей. Ожидается, что до 1 марта будет решен вопрос об экстрадиции Кудина в Беларусь.
Напомним, Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.
Алексея Кудина обвиняют по ст. 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь — до пяти лет лишения свободы.
На судебное заседание 19 ноября Кудин не явился. Его жена рассказала, что утром муж сообщил, что уезжает в суд. Больше она его не видела, на телефонные звонки он не отвечал.
После этого судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, а Алексея Кудина официально объявили в розыск.
21 января стало известно о задержании Кудина в Москве. По словам Лютикова, все время после отъезда из Молодечно белорусский боец находился в столице России.
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Домодедовский суд Москвы на два месяца арестовал белорусского бойца-тяжеловеса Алексея Кудина. Об этом сообщает журналист Александр Лютиков.
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