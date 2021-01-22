Тихановская получила первую иностранную государственную награду

Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».





Орден белорусскому политику вручил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.





В один список на награждение с Тихановской попали экс-госсекретарь США Майкл Помпео и бывшие министры иностранных дел Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Яцек Кшиштоф Чапутович.







