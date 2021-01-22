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Тихановская получила первую иностранную государственную награду

22.01.2021 21:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила первую иностранную государственную награду — Орден Креста Земли Марии (крест за заслуги перед Эстонией).

Тихановская получила первую иностранную государственную награду
Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Орден белорусскому политику вручил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

В один список на награждение с Тихановской попали экс-госсекретарь США Майкл Помпео и бывшие министры иностранных дел Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Яцек Кшиштоф Чапутович.
 
 
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила первую иностранную государственную награду — Орден Креста Земли Марии (крест за заслуги...
 
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