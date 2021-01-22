Над Минском в ближайшие 40 лет произойдет 16 солнечных затмений









Компьютерное моделирование и расчеты позволяют определить любое солнечное или лунное затмение для любой точки Земли на много лет вперед с невероятной точностью. Можно вычислить также наступление полных и кольцеобразных фаз солнечных затмений, моменты вступления тени и полутени при лунных затмениях.





Все солнечные затмения над Минском до 2060 г. будут частными, полных, кольцеобразных и гибридных затмений светила не будет.





В белорусской столице увидеть полное солнечное затмение получится лишь 26 мая 2245 г. В Москве оно произойдет 16 октября 2126-го. На территории Беларуси ближайшее полное солнечное затмение можно будет наблюдать 16 мая 2227 г., и только в самых западных районах страны. Однако до 2060-го с территории республики получится увидеть два кольцеобразных солнечных затмения: 21 июня 2039 г. и 11 июня 2048-го.





Для удобства в отдельную таблицу (изображение ASTROBEL TEAM) собраны все максимальные фазы частных солнечных затмений над Минском до 2060 г. с указанием дат астрономического явления и максимальной магнитуды в процентах.



