В Президентской библиотеке Беларуси открылась выставка ко Дню дипломатического работника

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Президентской библиотеке Беларуси открылась выставка «Секреты и достижения дипломатии», посвященная работникам внешнеполитического ведомства.

В экспозицию вошли редкие издания, которые рассказывают о развитии дипломатии в Беларуси со времен Великого княжества Литовского. Можно увидеть сборники автобиографических данных Первой и Второй мировых войн, а также времен СССР. С поздравлениями к коллегам обратился министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей подчеркнул, что, несмотря на пандемию, МИД удалось реализовать немало важных проектов.

«Впереди нас ждет весьма непростой период, связанный как с внешними факторами, так и теми экзаменами, которые нам предстоит пройти внутри страны. Важнейшим этапом для определения путей дальнейшего развития станет Всебелорусское народное собрание», – заявил Владимир Макей.

День дипломатического работника в Беларуси начали отмечать в 2018 году. Тогда ведомству исполнилось 100 лет.