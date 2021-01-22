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В Президентской библиотеке Беларуси открылась выставка ко Дню дипломатического работника

22.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Президентской библиотеке Беларуси открылась выставка «Секреты и достижения дипломатии», посвященная работникам внешнеполитического ведомства.

В экспозицию вошли редкие издания, которые рассказывают о развитии дипломатии в Беларуси со времен Великого княжества Литовского. Можно увидеть сборники автобиографических данных Первой и Второй мировых войн, а также времен СССР. С поздравлениями к коллегам обратился министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей подчеркнул, что, несмотря на пандемию, МИД удалось реализовать немало важных проектов.

«Впереди нас ждет весьма непростой период, связанный как с внешними факторами, так и теми экзаменами, которые нам предстоит пройти внутри страны. Важнейшим этапом для определения путей дальнейшего развития станет Всебелорусское народное собрание», – заявил Владимир Макей.

День дипломатического работника в Беларуси начали отмечать в 2018 году. Тогда ведомству исполнилось 100 лет.



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В экспозицию вошли редкие издания, которые рассказывают о развитии дипломатии в Беларуси со времен Великого княжества Литовского.
 
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