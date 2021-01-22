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Коммерческий Opel Combo-e Cargo начнут продавать осенью
Источник материала: Onliner
Как и Peugeot с Citroën, Opel продолжает электрификацию модельного ряда коммерческих соплатформенных с французскими «каблучками» коммерческих автомобилей. Электровэн Combo-e Cargo появится осенью.
Среди оснащения — электродвигатель мощностью 136 л. с. (100 кВт) под капотом, которым оснащены все электромобили PSA.
Как и его аналог с двигателем внутреннего сгорания, Combo-e будет доступен в двух вариантах длины с объемом груза до 4,4 кубического метра и полезной нагрузкой до 800 кг, включая пятиместный «грузопасс».
Opel Combo-e Cargo развивает скорость до 130 км/ч, емкость аккумулятора — 50 кВт/ч. По утверждению производителя, запас хода составляет 275 км. Аккумулятор можно зарядить до 80 процентов за полчаса на станции быстрой зарядки мощностью 100 кВт.
белый, минивэн, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
красный, минивэн, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
серебристый, минивэн, дизель 1.3 л, механическая, передний привод
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Как и Peugeot с Citroën, Opel продолжает электрификацию модельного ряда коммерческих соплатформенных с французскими «каблучками» коммерческих автомобилей. Электровэн...
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