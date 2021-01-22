Коммерческий Opel Combo-e Cargo начнут продавать осенью

Источник материала: Onliner Как и Peugeot с Citroën, Opel продолжает электрификацию модельного ряда коммерческих соплатформенных с французскими «каблучками» коммерческих автомобилей. Электровэн Combo-e Cargo появится осенью.

Среди оснащения — электродвигатель мощностью 136 л. с. (100 кВт) под капотом, которым оснащены все электромобили PSA.

Как и его аналог с двигателем внутреннего сгорания, Combo-e будет доступен в двух вариантах длины с объемом груза до 4,4 кубического метра и полезной нагрузкой до 800 кг, включая пятиместный «грузопасс».





Opel Combo-e Cargo развивает скорость до 130 км/ч, емкость аккумулятора — 50 кВт/ч. По утверждению производителя, запас хода составляет 275 км. Аккумулятор можно зарядить до 80 процентов за полчаса на станции быстрой зарядки мощностью 100 кВт.



