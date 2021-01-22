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Коммерческий Opel Combo-e Cargo начнут продавать осенью

22.01.2021 21:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как и Peugeot с Citroën, Opel продолжает электрификацию модельного ряда коммерческих соплатформенных с французскими «каблучками» коммерческих автомобилей. Электровэн Combo-e Cargo появится осенью.

Среди оснащения — электродвигатель мощностью 136 л. с. (100 кВт) под капотом, которым оснащены все электромобили PSA.

Как и его аналог с двигателем внутреннего сгорания, Combo-e будет доступен в двух вариантах длины с объемом груза до 4,4 кубического метра и полезной нагрузкой до 800 кг, включая пятиместный «грузопасс».

Коммерческий Opel Combo-e Cargo начнут продавать осенью

Opel Combo-e Cargo развивает скорость до 130 км/ч, емкость аккумулятора — 50 кВт/ч. По утверждению производителя, запас хода составляет 275 км. Аккумулятор можно зарядить до 80 процентов за полчаса на станции быстрой зарядки мощностью 100 кВт.

Коммерческий Opel Combo-e Cargo начнут продавать осенью

Opel Combo D МЕТАН CNG, 2016 г.в., 64 000 км
белый, минивэн, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
24 023 р.
9468$ / 7800€
Opel Combo D L2H1 LONG, 2016 г.в., 213 000 км
красный, минивэн, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
15 861 р.
6252$ / 5150€
Opel Combo C Рестайлинг, 2006 г.в., 278 000 км
серебристый, минивэн, дизель 1.3 л, механическая, передний привод
8880 р.
3500$ / 2883€
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Как и Peugeot с Citroën, Opel продолжает электрификацию модельного ряда коммерческих соплатформенных с французскими «каблучками» коммерческих автомобилей. Электровэн...
 
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