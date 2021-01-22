Источник материала: Хартия'97

Американец выиграл в лотерею более $700 миллионов 22.01.2021, 21:13

Фото: twitter.com/PowerballUSA

Сумма выигрыша вошла в шестерку крупнейших в истории США.

Неизвестный счастливчик из штата Мэриленд в среду, 20 января, сорвал джекпот в лотерею Powerball на сумму 731,1 миллиона долларов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет лотереи.

Билет был куплен в округе Аллегени на северо-западе штата и совпал со всеми шестью номерами Powerball в среду вечером.

Отмечается, что выигрыш стал четвертым по величине джекпотом в истории Powerball и шестым в истории США.

Обладатель билета сможет получить 731,1 миллиона долларов частями в течение 29 лет или получить одноразовую выплату в сумме 546,8 миллиона долларов. Оба варианта предусматривают уплату налога.

Мэриленд является одним из штатов, который позволяет выигравшим в лотерею оставаться анонимными.

Самым крупным выигрышем в США стал джекпот Powerball в размере 1,586 миллиарда долларов в январе 2016 года, за которым последовал джекпот Mega Millions в размере 1,537 миллиарда долларов в октябре 2018 года.