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Жена Игоря Лосика рассказала о его состоянии и прочитала письмо для белорусов
Источник материала: Хартия'97
Жена Игоря Лосика рассказала о его состоянии и прочитала письмо для белорусов
Политзаключенный голодает уже 39-й день.
Дарья Лосик, жена политзаключенного Игоря Лосика, который 39-ый день держит голодовку, рассказала о его состоянии и прочитала письмо для белорусов.
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Политзаключенный голодает уже 39-й день.
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