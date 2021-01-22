ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси: Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности

22.01.2021 21:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МИД Беларуси: Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности

Сегодня ситуацию в Беларуси обсуждали во время неформальной конференции, которую некоторые СМИ поспешили громко назвать едва ли не заседанием Совета безопасности ООН. Уже не впервые подобную дискуссию инициирует Эстония.

По сути – видеоконференция прошла она по так называемой «формуле Аррии». Когда участие и согласие большинства членов самого Совбеза необязательно, при этом можно приглашать представителей общественности. Так оно и случилось.

Эстонский МИД пригласил к участию в дискуссии беглых оппозиционеров. Как заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, это не что иное, как дискриминация и политизированные манипуляции. Отчаянная попытка нескольких членов Совета Безопасности набрать политические очки за счет предвзятого подхода. МИД Беларуси также выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности, не вмешивается во внутренние дела других государств. 

В Минске раскритиковали и формат самой встречи: они не относятся к числу мероприятий Совета безопасности ООН и не предусмотрены Уставом организации. По сути, в данном случае речь идёт о неформальной тусовке. Притом вызывает недоумение и весьма избирательный подход к выбору участников. На предложение нашей делегации в ООН предоставить слово белорусским журналистам и общественным деятелям было отказано по формальному признаку. По оценке журналистского сообщество, это в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ситуацию в Беларуси обсуждали во время неформальной конференции, которую некоторые СМИ поспешили громко назвать едва ли не заседанием Совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почобут: «Ломая через колено мирную революцию, власть получит народный бунт»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by