МИД Беларуси: Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности

Источник материала: ОНТ

Сегодня ситуацию в Беларуси обсуждали во время неформальной конференции, которую некоторые СМИ поспешили громко назвать едва ли не заседанием Совета безопасности ООН. Уже не впервые подобную дискуссию инициирует Эстония.

По сути – видеоконференция прошла она по так называемой «формуле Аррии». Когда участие и согласие большинства членов самого Совбеза необязательно, при этом можно приглашать представителей общественности. Так оно и случилось.

Эстонский МИД пригласил к участию в дискуссии беглых оппозиционеров. Как заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, это не что иное, как дискриминация и политизированные манипуляции. Отчаянная попытка нескольких членов Совета Безопасности набрать политические очки за счет предвзятого подхода. МИД Беларуси также выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности, не вмешивается во внутренние дела других государств.

В Минске раскритиковали и формат самой встречи: они не относятся к числу мероприятий Совета безопасности ООН и не предусмотрены Уставом организации. По сути, в данном случае речь идёт о неформальной тусовке. Притом вызывает недоумение и весьма избирательный подход к выбору участников. На предложение нашей делегации в ООН предоставить слово белорусским журналистам и общественным деятелям было отказано по формальному признаку. По оценке журналистского сообщество, это в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов.

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