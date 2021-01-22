Илон Маск пообещал пожертвовать $100 млн за технологию по улавливанию выбросов углекислого газа

Источник материала: ОНТ

Американский предприниматель и инженер Илон Маск сообщил, что заплатит 100 миллионов долларов автору разработки самой эффективной технологии по улавливанию выбросов углекислого газа. Об этом предприниматель сообщил через свою страницу в Twitter.

В следующем твите Илон Маск добавил, что все подробности он расскажет на следующей неделе.

Меньше чем за полдня пост набрал 43,5 тысячи ретвитов, что говорит о повышенном интересе аудитории бизнесмена к этой затее.

Как сообщили в Международном энергетическом агентстве, для достижения странами целей по нулевым выбросам важно внедрять технологии улавливания углекислого газа.

Фото: AP Photo / Ringo HW Chiu

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