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Илон Маск пообещал пожертвовать $100 млн за технологию по улавливанию выбросов углекислого газа

22.01.2021 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск пообещал пожертвовать 0 млн за технологию по улавливанию выбросов углекислого газа

Американский предприниматель и инженер Илон Маск сообщил, что заплатит 100 миллионов долларов автору разработки самой эффективной технологии по улавливанию выбросов углекислого газа. Об этом предприниматель сообщил через свою страницу в Twitter.

В следующем твите Илон Маск добавил, что все подробности он расскажет на следующей неделе.

Меньше чем за полдня пост набрал 43,5 тысячи ретвитов, что говорит о повышенном интересе аудитории бизнесмена к этой затее.

Как сообщили в Международном энергетическом агентстве, для достижения странами целей по нулевым выбросам важно внедрять технологии улавливания углекислого газа.

Фото: AP Photo / Ringo HW Chiu

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Американский предприниматель и инженер Илон Маск сообщил, что заплатит 100 миллионов долларов автору разработки самой эффективной технологии по улавливанию...
 
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