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На МКС нашли трещину
Источник материала: ОНТ
Трещина была обнаружена специалистами на Международной космической станции (МКС) – при этом не исключается, что есть еще одна. Об этом
Чтобы найти еще одну трещину, на МКС доставят микроскоп.
Ранее сообщалось, что 18 декабря во время переговоров с МКС стало известно о возможном новом месте утечки воздуха в переходной камере в модуле «Звезда» – при этом было непонятно, из какой именно части камеры воздух уходит.
Фото NASA
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Трещина была обнаружена специалистами на Международной космической станции (МКС) – при этом не исключается, что есть еще одна. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на...
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