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На МКС нашли трещину

22.01.2021 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На МКС нашли трещину

Трещина была обнаружена специалистами на Международной космической станции (МКС) – при этом не исключается, что есть еще одна. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя полета российского сегмента МКС.

Чтобы найти еще одну трещину, на МКС доставят микроскоп.

Ранее сообщалось, что 18 декабря во время переговоров с МКС стало известно о возможном новом месте утечки воздуха в переходной камере в модуле «Звезда» – при этом было непонятно, из какой именно части камеры воздух уходит.

Фото NASA

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Трещина была обнаружена специалистами на Международной космической станции (МКС) – при этом не исключается, что есть еще одна. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на...
 
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