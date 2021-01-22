На МКС нашли трещину

Источник материала: ОНТ

Трещина была обнаружена специалистами на Международной космической станции (МКС) – при этом не исключается, что есть еще одна. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя полета российского сегмента МКС.

Чтобы найти еще одну трещину, на МКС доставят микроскоп.

Ранее сообщалось, что 18 декабря во время переговоров с МКС стало известно о возможном новом месте утечки воздуха в переходной камере в модуле «Звезда» – при этом было непонятно, из какой именно части камеры воздух уходит.

Фото NASA

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