Авария на теплосетях в Минске: почти сутки в некоторых микрорайонах не было отопления и горячей воды

Источник материала: ОНТ

Январь за окном, а в квартире октябрь. В домах жителей Московского района столицы почти сутки не было отопления и горячей воды. Авария на теплосетях оставила без тепла несколько сотен домов и учреждений образования.

Густой пар и горячая вода из-под асфальта, а в квартирах холод. Жители сразу трёх столичных микрорайонов: Юго-Запад, Малиновка, Михалово в четверг остались без отопления. В 244 многоквартирных домах похолодало.

Найти проблему под землёй и уж тем более в минусовую температуру задача не из лёгких. На место аварии специалисты выехали оперативно в тот же вечер, а вот причину ЧП смогли назвать лишь сегодня.

Резкие перепады температур, технические неполадки. Почему устройство не справилось со своей функцией выясняют эксперты. На месте порыва почти сутки не прекращалась работа.

В зоне аварии много учреждений образования: 14 школ и 30 детских садов. Кого-то родители оставили дома, остальные согревались, как могли: в сборных группах почти весь день танцевали и прыгали. Родители принесли обогреватели, и уже к полудню в кофтах было жарко. Ну и горячее питание никто не отменял, порции даже больше обычного.

А вот школах сегодня непривычно пусто. Для учеников сделали выходной. В помещениях нет и 18 градусов, но учителя работают и даже обходятся без обогревателей. Занятия переносят на следующую неделю.

В течение дня компенсатор на участке демонтировали и уже после 16 часов начали подачу тепла. Понадобится какое-то время, чтобы согрелись все пострадавшие квартиры. И тогда можно будет не кутаться в тёплые вещи и не греть воду на плите. Аварию устранили, но летом специалисты вернуться к детальному осмотру участка.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram