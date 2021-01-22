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Авария на теплосетях в Минске: почти сутки в некоторых микрорайонах не было отопления и горячей воды

22.01.2021 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авария на теплосетях в Минске: почти сутки в некоторых микрорайонах не было отопления и горячей воды

Январь за окном, а в квартире октябрь. В домах жителей Московского района столицы почти сутки не было отопления и горячей воды. Авария на теплосетях оставила без тепла несколько сотен домов и учреждений образования.

Густой пар и горячая вода из-под асфальта, а в квартирах холод. Жители сразу трёх столичных микрорайонов: Юго-Запад, Малиновка, Михалово в четверг остались без отопления. В 244 многоквартирных домах похолодало. 

Найти проблему под землёй и уж тем более в минусовую температуру задача не из лёгких. На место аварии специалисты выехали оперативно в тот же вечер, а вот причину ЧП смогли назвать лишь сегодня. 

Резкие перепады температур, технические неполадки. Почему устройство не справилось со своей функцией выясняют эксперты. На месте порыва почти сутки не прекращалась работа.

В зоне аварии много учреждений образования: 14 школ и 30 детских садов. Кого-то родители оставили дома, остальные согревались, как могли: в сборных группах почти весь день танцевали и прыгали. Родители принесли обогреватели, и уже к полудню в кофтах было жарко. Ну и горячее питание никто не отменял, порции даже больше обычного.

А вот школах сегодня непривычно пусто. Для учеников сделали выходной. В помещениях нет и 18 градусов, но учителя работают и даже обходятся без обогревателей. Занятия переносят на следующую неделю. 

В течение дня компенсатор на участке демонтировали и уже после 16 часов начали подачу тепла. Понадобится какое-то время, чтобы согрелись все пострадавшие квартиры. И тогда можно будет не кутаться в тёплые вещи и не греть воду на плите. Аварию устранили, но летом специалисты вернуться к детальному осмотру участка. 

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Январь за окном, а в квартире октябрь. В домах жителей Московского района столицы почти сутки не было отопления и горячей воды. Авария на теплосетях оставила без...
 
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