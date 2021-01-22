Нога соскочила с педали. Легковушка выехала под поезд на переезде рядом с Волковыском

Источник материала: ОНТ

Легковая машина выехала под поезд на участок железной дороги рядом с Волковыском. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Авария случилась днем в четверг, 21 января, на участке переезда неподалеку от райцентра. Легковая машина, за рулем которой сидела 58-летняя женщина, направлялась в сторону поселка Красносельский. Когда на переезде загорелся красный, водитель остановила машину, однако та чуть позже выехала на пути.

Вовремя заметивший препятствие машинист экстренно затормозил, поэтому удар был не самым сильным. Женщина отделалась ушибами. Позже она сообщила, что остановила машину, увидев запрещающий знак, затем поставила на скорость и стала говорить по телефону. В этот момент нога соскочила с педали и машина выкатилась прямо под мчащийся состав.





Инцидент заставил поезд отстать от графика более чем на час.

Фото: УВД Гродненского облисполкома

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