Польза объятий: почему так важно делать это каждый день

Источник материала: ОНТ

Ежегодно 21 января отмечается Международный день объятий – прекрасный повод обнять любимых. Но мы советуем делать это не только в особенные даты, а каждый день! Обниматься – это не только приятно, но и очень полезно. Врачи и психологи советуют делать это от 4 до 8 раз в день. И вот почему.

1. Повышение стрессоустойчивости.

В конце тяжелого трудового дня мы больше всего нуждаемся в объятиях, потому что именно благодаря им в организме повышается уровень гормонов любви и удовольствия: окситоцина, серотонина, дофамина. Полежать вместе в обнимку полезнее, чем даже принятие ароматической ванной.

2. Укрепление иммунитета.

Гормон окситоцин помогает в укреплении иммунитета. По результатам исследований, люди, не пренебрегающие постоянными объятиями, болеет меньше в среднем на 30%.

3. Эмоциональное спокойствие.

Во время искренних объятий наши мышцы расслабляются, уходит напряжение и улучшается кровообращение. Все это непосредственно влияет на настроение, вызывая чувство гармонии и спокойствия.

4. Улучшение сердечной деятельности.

В состоянии спокойствия снижается артериальное давление, а также частота сердечных сокращений снижается. Гормоны стресса – кортизол и адреналин – синтезируются в меньших количествах. В итоге значительно уменьшается вероятность инсульта или внезапной остановки сердца.

5. Улучшение отношений.

Стоит ли говорить о том, что объятия улучшают взаимоотношения, ведь это один из самых нежных способов проявить свои чувства. Люди, которые часто обнимаются, обмениваются энергией, лучше чувствуют друг друга и сопереживают. В момент такого контакта проходит агрессия и злость, поведение человека смягчается, укрепляется доверие.

6. Укрепление связи родителей и ребенка.

Дети, особенно в первые годы жизни, нуждаются в постоянных объятиях. Ребенку жизненно необходимо ощущать, что мама и папа находятся рядом, любят его и заботятся о нем.

Исследования показывают, что именно объятия в раннем детстве делают нас способными любить. Поэтому если ваш знакомый излишне сдержан в своих чувствах или испытывает трудности с построением близких отношений как таковых, значит, возможно, в детстве его не обнимали.

Кроме того, дети, которым хватает ласки родителей, быстрее развиваются и меньше болеют.

Так сколько же все-таки объятий в день нам необходимо?

По мнению психологов, для обычной жизнедеятельности человеку необходимо не менее четырех объятий в день, для ощущения любви и поддержки – восемь, а для здоровья тела и психики – двенадцать.

Отсутствие объятий может привести к замкнутости, необщительности и даже депрессии. Так что если вдруг вас одолел стресс, подавленное настроение и вам не хватает человеческого тепла и любви – бегите обнимать своих близких людей. Сделайте объятия постоянным спутником своей жизни, и вы будете чувствовать себя намного счастливее.

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