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Россиянин Александр Логинов победил в индивидуальной гонке этапа Кубка мира по биатлону
Источник материала: ОНТ
На седьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин. Победу одержал россиянин Александр Логинов.
На четырёх огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. Вторым к финишу пришёл норвежец Стурла Лагрейд, третье место занял француз Кантен Фийон Майе. Лучший из белорусов – Антон Смольски, он финишировал 28-м (у него три штрафные минуты). Никита Лобастов – 32-й (один промах). Сергей Бочарников – 57-й, Дмитрий Лазовский – 77-й, Максим Воробей – 84-й. Завтра в программе этапа женская гонка с массовым стартом и мужская эстафета.
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На седьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин. Победу одержал россиянин Александр Логинов. На четырёх огневых...
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