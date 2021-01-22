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Россиянин Александр Логинов победил в индивидуальной гонке этапа Кубка мира по биатлону

22.01.2021 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянин Александр Логинов победил в индивидуальной гонке этапа Кубка мира по биатлону

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин. Победу одержал россиянин Александр Логинов.

На четырёх огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. Вторым к финишу пришёл норвежец Стурла Лагрейд, третье место занял француз Кантен Фийон Майе. Лучший из белорусов – Антон Смольски, он финишировал 28-м (у него три штрафные минуты). Никита Лобастов – 32-й (один промах). Сергей Бочарников – 57-й, Дмитрий Лазовский – 77-й, Максим Воробей – 84-й. Завтра в программе этапа женская гонка с массовым стартом и мужская эстафета.

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На седьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин. Победу одержал россиянин Александр Логинов. На четырёх огневых...
 
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