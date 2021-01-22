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Не повторяйте это! Люди, которые не боятся холода

22.01.2021 21:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не повторяйте это! Люди, которые не боятся холода

Сильные морозы остались в прошлом, но это не повод доставать из шкафа открытую одежду. Посмотрите на нашу подборку «горячих» людей и одевайтесь потеплее!


















Красота, может, и спасет мир, но от холода она не спасает. Берегите себя!


Фото: obozrevatel.com, fishki.net

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Сильные морозы остались в прошлом, но это не повод доставать из шкафа открытую одежду. Посмотрите на нашу подборку «горячих» людей и одевайтесь потеплее! ...
 
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