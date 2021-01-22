До +4°С, местами дожди: прогноз погоды на 23 января

Источник материала: ОНТ

23 января погоду будет определять атлантический циклон с центром над Норвежским морем. Он продолжит поставлять теплую и влажную воздушную массу со Средиземного моря. В результате погода будет оттепельной, сырой и слякотной с температурой на 7–10 градусов выше нормы.

В субботу облачно с небольшими прояснениями. Небольшие осадки, в основном в виде дождя. Влажность до 90%. Местами будет сгущаться туман, видимость до полукилометра. Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление будет расти.

В восемь утра температура воздуха составит -1°С…+1°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2–4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +2°С по северо-восточной половине до +6°С по юго-западу. К вечеру температура воздуха составит от 0°С по востоку до +4°С по юго-западу.

В воскресенье и в начале следующей недели погодные условия будут определять теплые и влажные воздушные массы средиземноморского происхождения и фронтальные разделы, смещающиеся с юга Европы. Будет преобладать облачная погода. Пройдет кратковременный дождь вперемешку с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается туман, видимость до полукилометра, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью -3°С…+4°С, днем 0°С…+6°С.

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