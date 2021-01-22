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Авария на односторонней улице в Минске: водитель в больнице
Источник материала: ОНТ
Два легковых автомобиля столкнулись в Минске, пострадал человек. Об этом
Авария произошла на участке дороги с односторонним движением. Водитель «Пежо» направлялся по ул. Малинина со стороны ул. Крупской к проспекту Рокоссовского. Пытаясь проехать по дороге с односторонним движением навстречу транспорту, он столкнулся с автомобилем «Ауди», выезжавшим с автостоянки.
В результате «Пежо» оказался за пределами проезжей части. Водитель пострадал – его с травмами госпитализировали. Обе машины сильно повреждены.
На месте работали сотрудники ГАИ. Устанавливаются причины произошедшего.
Фото: ОГАИ Заводского РУВД Минска
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Два легковых автомобиля столкнулись в Минске, пострадал человек. Об этом сообщили в ОГАИ Заводского РУВД столицы. Авария произошла на участке дороги с...
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