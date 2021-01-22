Бесправник пытался скрыться от ГАИ в Светлогорске (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ в Светлогорске. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел около часу дня 21 января. Работники ГАИ, стоя на улице Батова, подали водителю «Вольво» знак остановиться. Требование было проигнорировано. Возникла погоня.

Пытаясь оторваться, водитель легковой машины нарушал ПДД – превышал скорость, выезжал на встречную полосу. В какой-то момент погони машина выскочила на дорогу Р82 Октябрьский – Паричи – Речица. И здесь ему не удалось оторваться от работников ГАИ.

Оказалось, за рулем сидел 20-летний парень, который ранее не раз привлекался к административной ответственности за бесправное вождение.

Нарушителя отправили в изолятор временного содержания, на него было составлено четыре административных протокола.





Фото: скриншот видео ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram