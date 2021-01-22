«Уже не знаем, какие доводы приводить». Дарья Лосик проведала мужа, который 39 дней голодает в тюрьме

Политзаключенный Игорь Лосик по-прежнему не намерен прекращать голодовку, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, уговоры и акции, начатые в поддержку его семьи, сообщила БелаПАН жена блогера Дарья Лосик.





Вместе с адвокатом она ездила сегодня с передачей в жодинскую тюрьму, где ее муж голодает уже 39 дней.

По словам жены политзаключенного, чувствует Игорь себя не очень хорошо, в течение дня продолжаются перепады артериального давления, «ощущает шум в голове».

«Мы пытаемся его уговорить остановиться, уже не знаем, какие доводы приводить. Игорь знает и о поданных в его поддержку ходатайствах, и об объявленной другими людьми голодовке. Он призывает их остановиться, повторяет, что голодовка — его личное дело, и просит всех не рисковать собой», — отметила Дарья.

Она также сообщила, что мужа перевели в новую камеру, в которой установлено видеонаблюдение. Условия содержания, как передал ей Игорь, там такие же, как в предыдущей, только «попрохладнее».

Корреспонденцию Лосик получает, в последний раз ему вручили 70 писем. К нему также приходит около 20 газет, выписанных женой.

Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Его обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.

20 января телеграм-канал «Рупор БГМУ» сообщил, что в знак солидарности с семьей Лосика объявили голодовку студентки медуниверситета Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян. Девушки убеждены, что политзаключенный совершает ошибку. Трафимович в комментарии БелаПАН отметила, что как будущий врач «считает здоровье и жизнь высшей ценностью и очень хочет, чтобы у семьи Лосика был отец и муж».

В тот же день стало известно, что два священника Белорусской православной церкви подали в главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета ходатайства о личном поручительстве в отношении Лосика. Священники мотивировали свой шаг попыткой помочь блогеру сохранить жизнь.