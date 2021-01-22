Почобут: «Ломая через колено мирную революцию, власть получит народный бунт»

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию на приговор 18-летним участникам протестов.





София Малашевич. Фото: «Наша Нiва»

22 января суд постановил отправить в колонию Софию Малашевич на два года, Тихона Клюкача — на полтора. Осужденным по 18 лет, их вина в том, что оба участвовали в акциях протеста, девушку обвинили в демонстрации плакатов с оскорбительным для Александра Лукашенко содержанием, а также в нанесении надписей на щиты силовиков.

Вот что о судебном вердикте пишут пользователи соцсетей.

Журналист Анджей Почобут : «Политические процессы стали будничным явлением, а человек легко огрубляется и привыкает ко всему... Однако, даже с учетом этого приговор два года лишения свободы для 18-летней Софии Малашевич за «роспись» ОМОНовских щитов, это жесть.

Ломая через колено мирную и подчеркнуто ненасильственную революцию, власть получит народный бунт. Слишком много людей было покалечено, побито и унижено, чтобы простым закручиванием гаек можно было решить сложившийся политический кризис».

Активист и краевед Игорь Барановский : «Вельмі сумна, калі так цынічна ламаюць лёсы 18-гадовых! Трымайцеся, Ціхан і Сафія! Вы моцныя, з такімі, як вы, у нас ёсьць будучыня!»





Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by :

«Бедные дети. По-человечески очень жаль их».

«Это неизмеримо, наказание несоизмеримо с тем, что они сделали. Мне искренне их жаль. Они раскаялись, попросили прощения, и в диапазоне наказания выбрана самая крайняя мера. И я это нахожу неоправданным по всем моментам, и да, действительно, за два года колонии они лучше не станут, в этом сомнений нет никаких».

«Вы думаете ее два года исправят? Нет, конечно. Властям нужно разговаривать с народом».

«А без колонии никак нельзя?».

«Жесткое наказание. Была ли нужда в такой жёсткости? Родителям мужества».