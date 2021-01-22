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Почобут: «Ломая через колено мирную революцию, власть получит народный бунт»
22.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали реакцию на приговор 18-летним участникам протестов.
София Малашевич. Фото: «Наша Нiва»
22 января суд постановил
Вот что о судебном вердикте пишут пользователи соцсетей.
Журналист
Ломая через колено мирную и подчеркнуто ненасильственную революцию, власть получит народный бунт. Слишком много людей было покалечено, побито и унижено, чтобы простым закручиванием гаек можно было решить сложившийся политический кризис».
Активист и краевед
Из комментариев на дискуссионной площадке
«Бедные дети. По-человечески очень жаль их».
«Это неизмеримо, наказание несоизмеримо с тем, что они сделали. Мне искренне их жаль. Они раскаялись, попросили прощения, и в диапазоне наказания выбрана самая крайняя мера. И я это нахожу неоправданным по всем моментам, и да, действительно, за два года колонии они лучше не станут, в этом сомнений нет никаких».
«Вы думаете ее два года исправят? Нет, конечно. Властям нужно разговаривать с народом».
«А без колонии никак нельзя?».
«Жесткое наказание. Была ли нужда в такой жёсткости? Родителям мужества».
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Собрали реакцию на приговор 18-летним участникам протестов.
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