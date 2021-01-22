МИД про обсуждение в ООН ситуации со СМИ в Беларуси: театр с далеко не свежими актерами

«Беларусь не несет угрозы региональному и глобальному миру и безопасности, никоим образом не угрожает целостности и суверенитету других государств, не вмешивается в их внутренние дела», — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.



Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Фото: mfa.gov.by.

Так чиновник прокомментировал прошедшее 22 января неофициальное заседание высокого уровня в Совете безопасности ООН по обсуждению ситуации со свободой СМИ в Беларуси.

«Мне сложно представить, что кто-то в здравом уме может утверждать обратное. Ну, а от нездоровых фантазий и воспаленного восприятия никто не застрахован, — сказал он. — Само мероприятие по т.н. «формуле Арриа» имеет более чем опосредованное отношение к Совету безопасности ООН. Как бы кто-то не желал и не лез из кожи вон, чтобы представить это по-другому. Такие встречи не относятся к числу мероприятий СБ ООН, не предусмотрены уставом организации, участие членов Совбеза по желанию, да и решений никто не принимает. По сути, в данном случае речь о неформальной тусовке. Притом в интересах исключительно одной группы участников».

Глаз напомнил, что, по данным правозащитной организации «Репортеры без границ», в минувшем году в связи с профессиональной деятельностью было убито 50 журналистов, две трети из которых — в «мирных странах». «Буквально в эти дни мы наблюдаем потрясшие мировое сообщество произвольные блокировки многомиллионных аккаунтов в социальных сетях за высказывание альтернативной точки зрения (речь вероятно о блокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа. — БелаПАН.). На устах у всех конкретные случаи массовой фильтрации контента по политическим мотивам и так далее, — сказал Глаз. — Однако, искусно симулируя радение за свободу СМИ, отдельные страны инициировали мероприятие именно по нашей стране. Цели понятны. Да, Беларусь — молодое независимое европейское государство, в котором продолжаются процессы становления как журналистского сообщества, так и правовой системы его регулирования. Да, не все еще гладко и есть объективные вопросы, которые требуют решения. Но натягивать это, хоть и неформально, на площадку ООН просто абсурдно».

«И даже на этом фоне поражает цинизм и откровенное двуличие продолжающей упиваться своим статусом непостоянного члена Совета безопасности ООН Эстонии, — продолжил Глаз. — Власти этой страны, например, недавно ничтоже сумняшеся ликвидировали местную редакцию одного новостного агентства. Поэтому неудивительно, что и в этом случае организаторы даже не пытались создать иллюзию сбалансированной дискуссии. Участникам с альтернативной точкой зрения было просто отказано в регистрации. Наверное, побоялись нарушить срежиссированный ход спектакля. И этот театр с уже далеко не свежими актерами кочует с одной международной площадки на другую. К сожалению, на этот раз фальшивой игрой запятнали стены главной международной организации».

Как сообщал БелаПАН , неофициальное заседание высокого уровня в Совете безопасности ООН по обсуждению ситуации со свободой СМИ в Беларуси было инициировано Эстонией и проходило 22 января по так называемой «формуле Аррии». «Формула Аррии» — это неформальные встречи, организуемые с целью обмена мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в СБ ООН.

На прошедшем заседании выступили более 30 представителей различных стран. Большинство из них высказали обеспокоенность ухудшающейся ситуацией с правами человека в Беларуси и давлением на журналистов. Они призвали официальный Минск освободить всех произвольно задержанных, включая журналистов, блогеров и сотрудников СМИ, а также выполнять свои обязательства в сфере прав человека, включая право на свободу слова и свободу собраний.

В поддержку белорусских властей высказались представители России и Китая.