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Число политзаключенных в Беларуси пополнился на пять фамилий и вырос до 190 человек

22.01.2021 22:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитные организации 22 января выступили с совместным заявлением о признании политическими заключенными еще пяти человек.

 

Число политзаключенных в Беларуси пополнился на пять фамилий и вырос до 190 человек
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 190 человек.

 

Такое решение было принято в связи с информацией о взятии под стражу и предъявлении обвинений по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) Александре Потресаевой, Александру Резнику, а также по части 1 статьи 342 УК (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Михаилу Ференцу, Виталию Щербичу (обвиняется и по ч. 2) и Ренате Смирновой.

Преследование этих людей правозащитники расценивают как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражением своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Беларуси, говорится в заявлении, размещенном на правозащитном сайте spring96.org.

Правозащитники потребовали от властей немедленно освободить и прекратить уголовное преследование названных граждан. Кроме того, они потребовали выпустить всех политзаключенных, которых теперь насчитывается 190, и граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, а также прекратить политические репрессии.

Собрания граждан, подчеркнули правозащитники, носили мирный характер и «не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности», однако демонстранты «были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия».

«Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции», — говорится в заявлении.

Документ подписали шесть правозащитных организаций: центр «Весна», «Белорусский Хельсинкский комитет», Белорусский ПЕН-центр, Центр правовой трансформации Lawtrend, «Инициатива FORB» и консультационный центр «Хьюман Константа».

Правозащитники также обращают внимание, что два человека из общего списка политзаключенных перестали ими считаться. Это Дмитрий Кулаковский, приговоренный к двум годам «химии» за оскорбление чиновника, и Валерий Каленчиц, получивший три года «химии» за блокирование движения транспорта на августовской акции протеста. 22 января обоих отпустили из зала суда, и они отправились домой. Но если их приговоры не получится обжаловать, они вступят в силу и осужденные отправятся на «химию», Кулаковский и Каленчиц снова будут считаться политзаключенными.

 
 
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Белорусские правозащитные организации 22 января выступили с совместным заявлением о признании политическими заключенными еще пяти человек.  
 
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