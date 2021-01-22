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Авария на теплосетях в Минске оставила без отопления дома, детсады и школы
22.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Эту ночь жильцы более 200 домов в Московском районе встретили с холодными батареями. Не было и горячей воды. Авария на теплотрассе произошла вечером. Ремонтные работы не прекращаются до сих пор.
Причина аварии – трещина на компенсаторе. Устройство регулирует температурные колебания. Почему он разрушился, еще предстоит выяснить. Сам трубопровод работает уже десять лет.
Жители района от холода спасались по-разному. Две пары носков, плед и одеяло. Обменивались и обогревателями.
Авария затронула не только жилые дома. В 14 школах занятия перенесли на завтра. В детских садах организовали дежурные группы с горячим питанием. Родителей просили одевать детей потеплее или по возможности оставлять дома.
Коммунальные ЧП этой ночью были и в других районах. В некоторых домах прорвало трубы. Возможно, причиной такого коллапса стала резкая смена погоды: в начале недели были сильные морозы, а сейчас уже плюс. Устранить неполадки в Московском районе планируют в ближайшее время. Обещали, что батареи потеплеют уже к вечеру.
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Причина аварии – трещина на компенсаторе. Устройство регулирует температурные колебания. Почему он разрушился, еще предстоит выяснить.
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