Авария на теплосетях в Минске оставила без отопления дома, детсады и школы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Без тепла и горячей воды остались жители нескольких сотен квартир и более десятка школ и детсадов в одном из районов Минска . Когда планируют устранить аварию на теплотрассе, узнавала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Эту ночь жильцы более 200 домов в Московском районе встретили с холодными батареями. Не было и горячей воды. Авария на теплотрассе произошла вечером. Ремонтные работы не прекращаются до сих пор.

Причина аварии – трещина на компенсаторе. Устройство регулирует температурные колебания. Почему он разрушился, еще предстоит выяснить. Сам трубопровод работает уже десять лет.



«Компенсатор и служит для того, чтобы компенсировать давление трубопровода при изменении температуры – это его работа. Он должен с ней справляться и работать надежно. Почему произошло разрушение, будем разбираться», – сказал главный инженер филиала Минские тепловые сети предприятия Минэнерго Александр Драгун.

Жители района от холода спасались по-разному. Две пары носков, плед и одеяло. Обменивались и обогревателями.



«Утеплялись. У меня же есть кондиционер. Так что грелись. Грелочка с горячей водой и ложимся спать», – поделился Вадим Дмитрук.



«Воды не было часов с семи. Дочка в ночь уходила, и вода еще теплая была. Я не люблю, когда жарко. У нас там ремонт был хороший, все утеплили. Нормально», –отметила Наталья Лисакович.

Авария затронула не только жилые дома. В 14 школах занятия перенесли на завтра. В детских садах организовали дежурные группы с горячим питанием. Родителей просили одевать детей потеплее или по возможности оставлять дома.



«В дежурных группах в школах было 22 ребенка, а вот в садиках – 834. Температура контролируется. Сейчас она пока соответствует нормам: 18-20 градусов», – рассказала председатель Комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Наталья Проскурова.

Коммунальные ЧП этой ночью были и в других районах. В некоторых домах прорвало трубы. Возможно, причиной такого коллапса стала резкая смена погоды: в начале недели были сильные морозы, а сейчас уже плюс. Устранить неполадки в Московском районе планируют в ближайшее время. Обещали, что батареи потеплеют уже к вечеру.