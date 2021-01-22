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Эстония выступает за создание международного механизма расследований по Беларуси

23.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Эстония выступает за создание международного механизма расследований по Беларуси

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  • 22.01.2021, 23:15
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Эстония выступает за создание международного механизма расследований по Беларуси
Урмас Рейнсалу

С таким предложением выступил глава МИД Эстонии.

Эстония предложила создать международный механизм по расследованию преступлений, совершенных против мирных демонстрантов в Беларуси, где с августа 2020 года не стихают протесты против объявленных властями результатов президентских выборов.

"Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу предложил создать международный механизм по расследованию преступлений, совершенных против мирных демонстрантов в Беларуси", - сообщила в пятницу пресс-служба МИД Эстонии.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН на высоком уровне в поддержку свободы СМИ в Беларуси, Рейнсалу сказал, что "представители свободных СМИ: журналисты, блогеры - все, кто освещает события на местах, вместе с другими протестующими становятся жертвами правительственных репрессий". "Обескураживает то, как белорусские власти преследуют, избивают и арестовывают представителей СМИ", - отметил он.

"Есть те, кто говорит, что все обвинения, которые мы слышали сегодня здесь, безосновательны. Доказательства неопровержимы. В независимом отчете ОБСЕ о ситуации в Беларуси содержатся свидетельства фальсификации результатов выборов и массовых нарушений прав человека. Беларусь - самая опасная страна в Европе для журналистов", - заявил Рейнсалу.

Он призвал членов Совета Безопасности ООН "осознавать отсутствие свободы СМИ, прав человека и демократических ценностей в Беларуси".

Заседание по инициативе Эстонии как непостоянного члена Совбеза ООН совместно организовали Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США, а также Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Украина.

На заседании выступили представители более 30 государств-членов ООН, в том числе 15 стран на уровне министров иностранных дел или заместителей министров. От имени Европейского союза также выступил глава делегации Европейского Союза в ООН.

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