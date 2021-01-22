Источник материала: Хартия'97

Украина вышла на второе место в мире по экспорту зерна 6 22.01.2021, 22:48

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Лидирующие позиции в мире у США.

По итогам маркетингового года Украина оказалась вторым в мире экспортером зерна после США, сообщил сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в пятницу, 22 января, передает "Укринформ" .

«По результатам 2019/2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украины стала "серебряными призерами", пропустив вперед только США», - отметил Тарас Качка.

Он отметил, что по объему поставок ячменя Украина заняла второе место в мире, 4 место - по кукурузе, а также 5 место - по пшенице.

С начала 2020/2021 маркетингового года по 18 января 2021 Украина экспортировала около 27,57 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,3 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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