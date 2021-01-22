|
В Боровлянах люди вышли в поддержку Алексея Кудина
Источник материала: Хартия'97
В Боровлянах люди вышли в поддержку Алексея Кудина
Жители Боровлян вышли с национальными флагами.
В Боровлянах люди вышли, чтобы поддержать бойца Алексея Кудина.
Жители Боровлян вышли с национальными флагами.
Видео опубликовал телеграм-канал
Сегодня суд Москвы арестовал Алексея Кудина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Боровлян вышли с национальными флагами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)