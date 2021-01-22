|
У видео Навального о «дворце Путина» уже более 60 миллионов просмотров
Источник материала: Хартия'97
У видео Навального о «дворце Путина» уже более 60 миллионов просмотров
Видео расследования бьет рекорды.
Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованный 19 января на YouTube, набрал уже более 60 млн просмотров. Двухчасовой видеофильм ФБК рассказывает о дворце, который строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
ФБК обнародовал архитектурный план здания, построенного на мысе Идокопас в Геленджике. По данным расследователей фонда, дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в России, его стоимость оценивается в 100 млрд рублей. На прилегающей к особняку территории расположены хоккейная площадка, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео расследования бьет рекорды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)