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Белорусские гандболисты проиграли на ЧМ египтянам и не вышли в четвертьфинал

23.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусские гандболисты проиграли на ЧМ египтянам и не вышли в четвертьфинал

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  • 22.01.2021, 22:00
  • 2,457
Белорусские гандболисты проиграли на ЧМ египтянам и не вышли в четвертьфинал
Фото: handballegypt2021.com

Хозяева мирового первенства не оставили шансов белорусам.

22 января мужская сборная Беларуси по гандболу проиграла на чемпионате мира египтянам (26:35) и досрочно потеряла шансы на выход в четвертьфинал. На счету Никиты Вайлупова на этот раз были 4 мяча. Хозяева мирового первенства уверенно провели матч и не оставили шансов белорусам.

В группе лидирует Египет — 6 очков (после 4 матчей), у Швеции и российской команды по 5 очков (у шведов — после 3 игр, у россиян — после 4-х), Словения имеет 4 очка (3), Беларусь — 2 (4), Северная Македония — 0 (4). Матч с Северной Македонией уже не имеет для белорусской сборной турнирного значения.

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Хозяева мирового первенства не оставили шансов белорусам.
 
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