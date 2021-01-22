Источник материала: Хартия'97

Звезда НХЛ Артемий Панарин выступил в поддержку Навального 22.01.2021, 21:40

3,069

Артемий Панарин

Фото NY Rangers

Нападающий сборной России потребовал освободить политика.

Нападающий сборной России по хоккею Артемий Панарин, выступающий за клуб северо-американской Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" и являющийся одним из лучших бомбардиров команды, выступил в поддержку арестованного в Москве оппозиционного политика Алексея Навального.

На своей странице в инстаграме Панарин выложил фотографию политика с семьёй, снабдив её хештегом "свободу Навальному".

Издание Sports.ru отмечает, что под постом Панарина поставили "лайки" многие известные российские спортсмены – в частности, бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, нападающий клуба НХЛ "Даллас Старз" Александр Радулов, защитник той же команды Денис Гурьянов, нападающий "Чикаго Блэк Хоукс" Никита Задоров (все трое являются игроками сборной России), главный тренер хоккейного клуба "Сибирь" Николай Заварухин, экс-звезда НХЛ и сборной России Алексей Ковалев – всего несколько десятков спортсменов.

Отдельный видеоролик в поддержку Навального записал бывший игрок сборной России по футболу и обладатель Кубка УЕФА в составе санкт-петербургского "Зенита" Игорь Денисов. Он подчеркнул, что "никогда не интересовался политикой", но хочет поддержать оппозиционера и его семью. "Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе", – резюмировал Денисов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .