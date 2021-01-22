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В Бресте задержали водителя такси с 3,2 промилле: он ехал по двору, остановился и уснул
Источник материала: Tut.by
21 января в Бресте задержали 45-летнего пьяного водителя такси, сообщает
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В четверг около 15.00 в дежурную часть позвонил брестчанин, который сообщил, что на улице Красногвардейской автомобиль такси заехал на бордюр и остановился на тротуаре. Водитель остался в салоне, и ему, возможно, нужна помощь.
Прибывшие по вызову инспекторы по внешним признакам предположили, что таксист пьян. Освидетельствование водителя показало 3,2 промилле в выдыхаемом воздухе.
Пояснений нарушитель дать не смог: был не в состоянии. На таксиста составили протокол за пьяную езду, автомобиль доставлен на штрафстоянку.
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Пояснений нарушитель дать не смог: был не в состоянии.
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