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Суд Москвы арестовал на два месяца белорусского бойца Алексея Кудина

23.01.2021 06:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Домодедовский суд Москвы арестовал белорусского бойца-тяжеловеса Алексея Кудина на два месяца. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на журналиста Александра Лютикова.

 

Суд Москвы арестовал на два месяца белорусского бойца Алексея Кудина
Алексей Кудин.

 

Кудин был задержан 21 января в Москве по запросу властей Беларуси. Ожидается, что вопрос об экстрадиции Кудина в Беларусь будет решен до 1 марта.

Напомним, Кудин был задержан 10 августа на митинге протеста в Молодечно. Кикбоксер был освобожден 21 августа после того, как против него было возбуждено уголовное дело и он был помещен под домашний арест.

Более трехсот спортсменов обратились с просьбой не допустить экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина из России в Беларусь.

 
 
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Домодедовский суд Москвы арестовал белорусского бойца-тяжеловеса Алексея Кудина на два месяца. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на журналиста Александра Лютикова. ...
 
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