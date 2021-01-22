Суд Москвы арестовал на два месяца белорусского бойца Алексея Кудина

Домодедовский суд Москвы арестовал белорусского бойца-тяжеловеса Алексея Кудина на два месяца. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на журналиста Александра Лютикова.



Алексей Кудин.

Кудин был задержан 21 января в Москве по запросу властей Беларуси. Ожидается, что вопрос об экстрадиции Кудина в Беларусь будет решен до 1 марта.

Напомним, Кудин был задержан 10 августа на митинге протеста в Молодечно. Кикбоксер был освобожден 21 августа после того, как против него было возбуждено уголовное дело и он был помещен под домашний арест.

Более трехсот спортсменов обратились с просьбой не допустить экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина из России в Беларусь.