Япония не намерена присоединяться к договору о запрете ядерного оружия

РИА Новости. "Мы не собираемся подписывать этот договор", - цитирует главу правительства





Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировали 50 стран. Государства "ядерного клуба" - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай - в 2018 году заявили, что не будут подписывать соглашение.





Как отмечалось в совместном заявлении, договор "провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения, что может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения".



